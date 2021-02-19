الزميل الصحفي تيسير النجار في ذمة الله

الوكيل الاخباري - انتقل الى رحمة الله تعالى، الليلة الماضية، الزميل الصحفي تيسير النجار، بعد مسيرة مهنية حافلة في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وصحيفة الدستور وعدد من وسائل الاعلام العربية.

اضافة اعلان



ونعى وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد الزميل النجار، عضو نقابة الصحفيين ورابطة الكتاب الاردنيين، مستذكرًا مناقب الفقيد أثناء عمله في القسم الثقافي في وكالة الأنباء الأردنيّة.



وأعرب العايد عن تعازيه الحارة ومواساته لعائلة الفقيد والأسرة الصحفية الأردنية، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه.



كما نعى مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فايق حجازين، وأسرة الوكالة، المرحوم النجار، صاحب السجل الحافل بالمهنية والاخلاص لعمله.



وعبر حجازين عن صادق التعازي والمواساة لأسرة المرحوم وذويه، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





