الزميل منتصر غرايبة في ذمة الله

الوكيل الاخباري - انتقل الى رحمة الله تعالى،اليوم الاثنين، الصحافي الشاب منتصر محمد علي موسى غرايبة .

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وتتقدم أسرة موقع الوكيل الاخباري بخالص العزاء لعائلة الفقيد وزملائه وأصدقائه، راجين من الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



واعلنت عائلة الفقيد أنه سيُصلى على جثمانه في مسجد علي بن أبي طالب ببلدة حوارة/ إربد، ومن ثم سيدفن في مقبرة البلدة. وتقبل التعازي في ديوان آل غرايبة بحوارة.