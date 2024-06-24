الإثنين 24-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مفوض الأونروا: إسرائيل تسعى إلى إنهاء عمليات الوكالة

اعلان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

بزر واحد .. حل لمشكلة شائعة عند استخدام التكييف

جمهورية مصر تعزي الأردن

الزميل منتصر غرايبة في ذمة الله

إعلان نتائج امتحان "الشامل" للدورة الربيعية الاثنين المقبل

التربية: إضافة 10 دقائق لكل ورقة من امتحانات التوجيهي

عندما تتوقف مركبتك لفترة طويلة في الشمس.. هذا هو أول ما تفعله عندما تشغلها!

بعد غياب.. هنا الزاهد تشارك بموسم رمضان 2025

الإثنين، 24-06-2024 11:58 ص

الزميل منتصر غرايبة في ذمة الله

6202420143444774671078


الوكيل الاخباري - انتقل الى رحمة الله تعالى،اليوم الاثنين، الصحافي الشاب منتصر محمد علي موسى غرايبة  .

اضافة اعلان

 

وتتقدم أسرة موقع الوكيل الاخباري بخالص العزاء لعائلة الفقيد وزملائه وأصدقائه، راجين من الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

واعلنت عائلة الفقيد أنه سيُصلى على جثمانه في مسجد علي بن أبي طالب ببلدة حوارة/ إربد، ومن ثم سيدفن في مقبرة البلدة. وتقبل التعازي في ديوان آل غرايبة بحوارة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-22 at 4.14.10 AM

الدكتور معتز الفريحات .. مبارك التخرج بدرجة إمتياز

620241512237849610783

الدكتور عمار الحنيطي في ذمة الله

4202428102550859377519

شكر على تعاز من ابناء المرحوم محمود رافع الذيب بني صخر

WhatsApp Image 2024-06-15 at 1.24.49 AM

رامي جبر .. مبارك المولودة الجديدة

b6c579f0-9a49-4be9-9b73-dedf7221f455

العقيد اسامه بيك ابو عذيه .. مبروك هذا الانجاز

441965173_493625286418454_1750841927072956561_n

تهنئة العقيد الركن المظلي طارق عبدالحميد الحنيطي