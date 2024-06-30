السيدة رغدا طه عبد الفتاح الشمايلة في ذمة الله

الوكيل الاخباري - تنعى عشائر الشمايلة بمزيد من الحزن والاسى وفاة السيدة رغدا طه عبد الفتاح الشمايلة / ارملة المرحوم هاني سليم سكجها والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم (٣٠ -٦) .

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وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الاحد من مسجد مقبرة سحاب .



تقبل التعازي ايام الاحد والإثنين والثلاثاء من الساعة الرابعة إلى التاسعة مساءً في ديوان ابناء الكرك / عمان …. للتواصل على هاتف 0777222195