الأحد 30-06-2024
الوكيل الاخباري
 

قرار من وزارة التربية بشأن امتحان رياضيات التوجيهي

التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث الرسم الصناعي

الامن العام : العثور على شخصين متوفيين بعد بلاغ عن تغيّبهما

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قصف في الشجاعية وحرق مسجد في رفح

الأحد، 30-06-2024 09:50 ص

السيدة رغدا طه عبد الفتاح الشمايلة في ذمة الله

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الوكيل الاخباري - تنعى عشائر الشمايلة بمزيد من الحزن والاسى وفاة السيدة رغدا طه عبد الفتاح الشمايلة / ارملة المرحوم هاني سليم سكجها والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم (٣٠ -٦) . 

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وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الاحد  من  مسجد مقبرة سحاب  .

 

تقبل التعازي ايام الاحد والإثنين والثلاثاء من الساعة الرابعة إلى التاسعة مساءً في ديوان ابناء الكرك / عمان …. للتواصل على هاتف 0777222195 

 

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