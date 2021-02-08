العقيد المتقاعد الحاج تيسير الشيخ علي في ذمة الله

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بسم الله الرحمن الرحيم"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"تسليما بقضاء الله وقدره ينعي أهالي ابو ديس عامة و ال الشيخ علي محسن خاصة بمزيد من الأسى و الحزن بوفاة المغفور بإذن الله تعالى العقيد المتقاعد الحاج تيسير محمد موسى الشيخ علي ( ابو محمد).سائلين المولى عز و جل ان يجعل قبره روضة من رياض الجنة.صلاة الجنازة يوم الاثنين ٨-٢ بعد صلاة الظهر في مسجد البيادر الرئيسى(مسجد الشركس) و سيحدد مكان الدفن لاحقا.ونظرا للظروف الراهنة تقبل التعازي عبر وسائل التواصل الإجتماعي.انا لله و انا اله راجعون.