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الأربعاء، 19-07-2023 02:59 م

العموش و الهلالات نسايب - صور

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الوكيل الإخباري - توجهت جاهة كريمة مساء الجمعة من ابناء قبيلة بني حسن - العموش إلى قبيلة بني ليث - الهلالات، من أجل طلب يد كريمة الأستاذ حسين عودة هلالات الآنسة سارة، لابنهم حسام علي العموش الذي يعمل صحفي في BBC .

وترأس الجاهة سعادة الشيخ ضيف الله القلاب العموش وبحضور نخبة من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة الوجهاء والسياسيين وشيوخ العشائر من الاقارب والاصدقاء.

وكان في استقبال الجاهة جمع غفير من عشيرة الهلالات واقربائهم، وانسبائهم ، واصدقائهم وعلى رأسهم الشيخ محمد الهلالات.

واشاد العموش بالتواصل الأسري بين العشائر الاردنية وتاريخها ونسبها، و بنهاية كلمته قام بطلب يد العروس، و رد بالقبول الشيخ محمد الهلالات.

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