المقدم المتقاعد أكثم الكلوب في ذمة الله

اضافة اعلان

بسم الله الرحمن الرحيم“كلُّ نَفسٍ ذائقةُ الموت و إنّما توفّون أجوركم يومَ القيامةِ فمن زُحزِحَ عنِ النّارِ و أُدخلَ الجَنّةَ فقد فاز و ما الحياةُ الدُّنيا إلا متاعُ الغُرور”إنتقل إلى رحمته تعالى المرحوم بإذن الله المقدم المتقاعد أكثم فايز يوسف الصالح الكلوب زوج السيدة هانية محمود حسن حينا و والد كل من عمر ، علي، فايز ، جمانة، نسرين و هلا و شقيق كل من أيهم، أيمن، إيهاب، إسلام، أحمد، إكرام، أروى، إيثار، إسراء و أفنان.وسيتم تشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر ليوم السبت ٧ / ١ /٢٠٢٣ من مسجد و مقبرة العائلة في النبي يوشع - السلط.تقبل التعازي للرجال أيام السبت و الأحد و الإثنين بعد صلاة العصر في ديوان عشيرة الكلوب - السلط - نقب الدبورو للنساء في منزل المرحوم الكائن في دابوق خلف المواصفات و المقاييس بجانب مسجد المؤمنين بعد صلاة العصر.“إنّا لله و إنّا إليه راجعون”