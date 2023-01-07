السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

المقدم المتقاعد أكثم الكلوب في ذمة الله

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السبت، 07-01-2023 12:04 ص

المقدم المتقاعد أكثم الكلوب في ذمة الله

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بسم الله الرحمن الرحيم

“كلُّ نَفسٍ ذائقةُ الموت و إنّما توفّون أجوركم يومَ القيامةِ فمن زُحزِحَ عنِ النّارِ و أُدخلَ الجَنّةَ فقد فاز و ما الحياةُ الدُّنيا إلا متاعُ الغُرور”اضافة اعلان


إنتقل إلى رحمته تعالى المرحوم بإذن الله المقدم المتقاعد أكثم فايز يوسف الصالح الكلوب زوج السيدة هانية محمود حسن حينا و والد كل من عمر ، علي، فايز ، جمانة، نسرين و هلا و شقيق كل من أيهم، أيمن، إيهاب، إسلام، أحمد، إكرام، أروى، إيثار، إسراء و أفنان.

  وسيتم تشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر ليوم السبت ٧ / ١ /٢٠٢٣ من مسجد و مقبرة العائلة في النبي يوشع - السلط. 

تقبل التعازي للرجال أيام السبت و الأحد و الإثنين بعد صلاة العصر في ديوان عشيرة الكلوب - السلط - نقب الدبور

و للنساء في منزل المرحوم الكائن في دابوق خلف المواصفات و المقاييس بجانب مسجد المؤمنين بعد صلاة العصر.

“إنّا لله و إنّا إليه راجعون”
 

 




 

 


 

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