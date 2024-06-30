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الأحد، 30-06-2024 03:37 م

المناصير سفيرا لليونيسكو والمنظمة الإيطالية للثقافة والاقتصاد

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الوكيل الاخباري - قررت منظمة اليونيسكو والمنظمة الإيطالية اختيار رامي المناصير سفيرا لها، تقديرا لجهوده والإنجازات التي حققها في قطاعات ريادة الأعمال والاقتصاد على مستوى العالم.

وكان المناصير حصل على جائزة أفضل ريادي واقتصادي عالمي عام 2023، التي نظمتها مؤسسات دولية، إذ فاز عن مشروعين فريدين من نوعهما على مستوى العالم في مجال السياحة والتجارة الإلكترونية وعن مشروع التسوق في العالم الافتراضي.

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