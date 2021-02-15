المهندس مروان عبدالله بشناق في ذمة الله

الوكيل الاخباري -

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انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم مدير عام شركة الكهرباء الأردنية السابق المهندس مروان عبدالله بشناقونعت أسرة شركة الكهرباء الاردنية - جيبكو - ممثلة برئيس مجلس اداراتها / عصام " محمد علي" بدير واعضاء مجلس الادارة والمدير العام المهندس / حسن عبدالله وادارة الشركة وموظفيها بمزيد من الحزن والأسى المغفور له بإذن الله المهندس بشناق، مديرها العام السابق .سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته, وأن يمن على أهله وذويه بأجمل آيات الصبر والسلوان ." إنا لله وإنا إليه راجعون "