المهندس مروان عبدالله بشناق في ذمة الله

الوكيل الاخباري -
انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم مدير عام شركة الكهرباء الأردنية السابق المهندس مروان عبدالله بشناقاضافة اعلان
ونعت أسرة شركة الكهرباء الاردنية - جيبكو - ممثلة برئيس مجلس اداراتها / عصام " محمد علي" بدير واعضاء مجلس الادارة والمدير العام المهندس / حسن عبدالله وادارة الشركة وموظفيها بمزيد من الحزن والأسى المغفور له بإذن الله المهندس بشناق، مديرها العام السابق .
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته, وأن يمن على أهله وذويه بأجمل آيات الصبر والسلوان .
" إنا لله وإنا إليه راجعون "