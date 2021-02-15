الإثنين 15-02-2021
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الإثنين، 15-02-2021 06:55 م

المهندس مروان عبدالله بشناق في ذمة الله

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الوكيل الاخباري - انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم مدير عام شركة الكهرباء الأردنية السابق المهندس مروان عبدالله بشناق
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ونعت أسرة شركة الكهرباء الاردنية - جيبكو - ممثلة برئيس مجلس اداراتها / عصام " محمد علي" بدير واعضاء مجلس الادارة والمدير العام المهندس / حسن عبدالله وادارة الشركة وموظفيها بمزيد من الحزن والأسى المغفور له بإذن الله المهندس بشناق، مديرها العام السابق .

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته, وأن يمن على أهله وذويه بأجمل آيات الصبر والسلوان .

" إنا لله وإنا إليه راجعون "

 


 




 

 


 

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