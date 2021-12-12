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الأحد، 12-12-2021 10:16 ص

انتخاب الفلكي الأردني عماد مجاهد زميلا في الجمعية الفلكية البريطانية

مجاهد


الوكيل الإخباري - انتخب مجلس الجمعية الفلكية الملكية البريطانية في اجتماعها الدوري الذي عقد في مقر الجمعية في لندن الجمعة الماضية الفلكي الأردني عماد مجاهد زميلا فيها وهي أرفع عضوية فيها تمنح لأصحاب الإنجازات الفلكية الكبيرة على مستوى العالم.

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وقد حصل الفلكي عماد مجاهد على زمالة الجمعية الفلكية الملكية البريطانية Royal Astronomical Society بعد إنجازات فلكية كبيرة على مستوى العالم العربي تحديدا، فقد صدر له 19 كتابا ومعجم وموسوعة في علم الفلك هي أكبر موسوعة فلكية باللغة العربية، بالإضافة لتنظيم عدد كبير من المخيمات الفلكية في الأردن والخارج، وإجراء الأرصاد الفلكية في المملكة ونشرها في معاهد ومراكز الفلك والمواقع الفلكية العالمية، وتدريب الطلاب في المدارس والجامعات والمشاركة في العديد من المؤتمرات الفلكية في الأردن والعالم، قدم خلالها محاضرات وأوراق علمية مختلفة، كما أشرف بشكل مباشر على بناء مرصد وادي رم/أم الدامي الفلكي وهو أعلى مرصد فلكي في الأردن وجنوب بلاد الشام.


 




 

 


 

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