ايمن عبدالحميد غنيم ابو اسامة في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).
انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم ايمن عبدالحميد غنيم .
(ابواسامه)
و سيشيع جثمانه الطاهر يوم الاثنين الموافق ١/٧/٢٠٢٤ من مسجد مقبرة سحاب الاسلاميه عند صلاة الظهر الى مثواه الاخير في مقبرة سحاب الاسلامية. والمرحوم شقيق الاستاذ خالد غنيم/ وزارة الثقافة.
تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان اهالي يازور الواقع في منطقة جبل الحسين شارع حيفا بناية ٢٣ من الساعه ٥-١٠ ليومي الاثنين والثلاثاء
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
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