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الإثنين، 01-07-2024 11:31 ص

ايمن عبدالحميد غنيم ابو اسامة في ذمة الله

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 بسم الله الرحمن الرحيم


(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم ايمن عبدالحميد غنيم .
(ابواسامه)

و سيشيع جثمانه الطاهر يوم الاثنين الموافق ١/٧/٢٠٢٤ من مسجد مقبرة سحاب الاسلاميه عند  صلاة الظهر الى مثواه الاخير في مقبرة سحاب الاسلامية.      والمرحوم شقيق الاستاذ خالد غنيم/ وزارة الثقافة.

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تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان اهالي يازور الواقع في منطقة جبل الحسين شارع حيفا بناية ٢٣ من الساعه ٥-١٠ ليومي الاثنين والثلاثاء 
انا لله وانا اليه راجعون 
 ولاحول ولا قوة الا بالله

 

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