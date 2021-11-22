باقة من التهاني والتبريكات إلى الدكتور محمد سمير الريان

الوكيل الإخباري - يا قلبا جاد بالوصف محاسنه وعمرته السعادة ابتهاجا بفرحتنا.. فمحمد حصد ثمار جهده باجتهاده فزاد الحلا في بيتنا وازدانت أيامنا.. آل الريان سعدوا بقرة عينهم وارتسمت البسمة في وجوهنا..

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الوالد سمير الريان وزوجته حنان القرعان والأهل والأقارب والاصدقاء يهنئون ابنهم الدكتور محمد سمير الريان بمناسبة ترفيعه إلى رتبة أستاذ مشارك في الجامعة الأردنية.



متمنين له مزيدا من التقدم والفلاح والتميز والنجاح مقدما باكورة إنجازاته في سبيل خدمة الوطن.



مبارك دكتور محمد فمن جد وجد ومن سار على الدرب وصل.. فوصلت بما طمحت

الف الف مبروووووووووك