الإثنين 22-11-2021
الوكيل الاخباري

التربية تعمم على المدارس الخاصة بشأن تطعيم الطلبة - وثيقة

42 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس الشهر الماضي

الأمن : القبض على 4 أشخاص اعتدوا على مواطن في الصويفية

انتقادات نيابية لتعديلات الحكومة على مشروع الدستور

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

جمعية الصرافين: ركود بنشاط سوق الصرافة المحلية

الخدمة المدنية : وقف استقبال الطلبات الجديدة 30 الشهر

الخصاونة: الحكومة لا تقبل أن يشار إليها على أنها منقلبة على الدستور

مؤتمر لمناقشة تأثير جائحة كورونا على التزام المؤسسات الصحية

التعليم العالي: 70 الف طالب تقدموا للمنح الجامعية حتى الان

الإثنين، 22-11-2021 11:41 ص

باقة من التهاني والتبريكات إلى الدكتور محمد سمير الريان

d4df3986-d954-4d33-8ebf-65cbc26013dd


الوكيل الإخباري - يا قلبا جاد بالوصف محاسنه وعمرته السعادة ابتهاجا بفرحتنا.. فمحمد حصد ثمار جهده باجتهاده فزاد الحلا في بيتنا وازدانت أيامنا.. آل الريان سعدوا بقرة عينهم وارتسمت البسمة في وجوهنا..

اضافة اعلان

 

الوالد سمير الريان وزوجته حنان القرعان والأهل والأقارب والاصدقاء يهنئون ابنهم الدكتور محمد سمير الريان بمناسبة ترفيعه إلى رتبة أستاذ مشارك في الجامعة الأردنية.


متمنين له مزيدا من التقدم والفلاح والتميز والنجاح مقدما باكورة إنجازاته في سبيل خدمة الوطن.


مبارك دكتور محمد فمن جد وجد ومن سار على الدرب وصل.. فوصلت بما طمحت

 

الف الف مبروووووووووك 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
112021810236556687386

والد الزميل الصحفي عبد الكريم الوحش في ذمة الله

ب

الزميل الصحفي أسعد العزوني في ذمة الله

download

يحيى العبادي يرزق بتوأم .. الف مبارك

9dbff2a6-5965-40e3-b349-3e198cd409f5

مبارك الدكتوراه لنور صالح الزيودي

55fd4088-8587-4a82-a728-1595d37b6d51

الملازم عبدالله قواسمة الف مبارك الترفيع

عبد

تهنئة الملازم عساف عبد الفتاح الفواعير