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السبت، 25-06-2022 04:03 م

بلدية السلط تنعى شقيق الزميل عزام أبو رمان

02-06-2021-12-04-41


الوكيل الإخباري - ينعى رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري وأعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية ومناطقها وفاة المرحوم بإذن الله تعالى

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علي سالم عبدالله اسماعيل أبو رمان (أبو ليث)
شقيق الزميل عزام أبو رمان
والذي شيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم السبت من مسجد حمدي الأنيس (القلعة) إلى مقبرة الخندق.


تقبل التعازي في ديوان عشيرة أبو رمان حي المدينة الرياضية (سوادا)
للتواصل وتقديم العزاء الاتصال مع شقيقه عزام أبو رمان
0776499605


رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ونسأل الله أن يلهم
أهله وذويه الصبر والسلوان


وإنا لله و إنا إليه راجعون.

 




 

 


 

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