بلعاوي يتأهل إلى نهائيات جائزة خريجي الجامعات البريطانية

الوكيل الاخباري - تأهل أستاذ العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية بجامعة البترا الأردنية الدكتور ضرار حسن بلعاوي إلى النهائيات العالمية Global Finalist لجائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي الجامعات البريطانية في فئة العمل المجتمعي، حيث تم اختيار فقط 28 مرشحًا من بين 1200 مرشحٍ كانوا قد تأهلوا في بلدانهم المختلفة. ويُعَد المرشحون النهائيون العالميون للجائزة قادةً في مجالات دراستهم بحسب المجلس الثقافي البريطاني حيث استخدموا خبرتهم في الدراسة في إحدى جامعات المملكة المتحدة للمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعاتهم وبلدانهم.

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الدكتور بلعاوي حاصل على درجة الماجستير من جامعة هادرزفيلد، والدكتوراة من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، والتدريب السريري من مستشفى سالفورد الملكي.



وتأهل بلعاوي إلى المرحلة النهائية العالمية ضمن جائزة العمل المجتمعي تكريمًا لخريجي بريطانيا الذين قدموا مساهمة استثنائية والتزامًا بإحداث تغيير اجتماعي إيجابي وتحسين حياة الآخرين.



