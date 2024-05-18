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السبت، 18-05-2024 08:19 ص

بلعاوي يفوز بجائزة الخريج المتميِّز العالمية من جامعة مانشستر البريطانية

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الوكيل الاخباري - فاز أستاذ العلاج الدوائي السريري بجامعة البترا الأردنية، الدكتور ضرار حسن بلعاوي، بجائزة الخريج المتميِّز العالمية من جامعة مانشستر خلال احتفالاتها بالذكرى المئوية الثانية، والتي استضافتها رئيسة الجامعة البروفيسورة نانسي روثويل. تُكرّم هذه الجائزة المبادراتِ المتميزةَ وأنشطة المسؤولية المجتمعية التي قام بها الخريجون خلال حياتهم المهنية على مستوى العالم.

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هذا هو العام الذي تحتفل فيه جامعة مانشستر بمرور 200 عام من البحث والتعلم والابتكار والمسؤولية الاجتماعية. جامعة مانشستر هي الجامعة الوحيدة في العالم التي تم تصنيفها ضمن المراكز العشرة الأولى من حيث التأثير الاجتماعي والبيئي في كل عام من تصنيفات تأثير التعليم العالي الصادرة عن مجلة تايمز. وفي عام 2023، احتلت المرتبة الأولى في أوروبا والثانية على مستوى العالم من بين 1705 جامعة من 115 دولة قدمت بيانات حول كيفية تعاملها مع التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه كوكب الأرض.


يُذكر أن الدكتور بلعاوي يعمل مساعداً للعميد لشؤون التدريب السريري واستاذاً اكلينيكياً مشاركاً في جامعة البترا الأردنية، ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية. وهو عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لمضادات المايكروبات، وعضو اللجنة الوطنية لدراسة حالات كورونا، وعضو اللجنة الوطنية لتقييم الأدوية المقررة في وزارة الصحة الأردنية، وعضو اللجنة الوطنية لكفايات برامج الصيدلة في ديوان الخدمة المدنية.


حصل الدكتور بلعاوي على جائزة "الشخصيّة القدوة" لعام 2020 من منظمة الأمم المتحدة للثقافة، وجائزة "فارس السلام" من مؤسسة فرسان السلام في عام 2020، وثلاث جوائز تقديرية في مؤتمر التميز والابداع من جامعة البترا في عام 2022، وجائزة "الباحث المتميز" في جامعة البترا عام 2023، وجائزة التميّز العلمي من وزارة الثقافة والشباب المغربية والإيسيسكو في عام 2023، وجائزة "الخرّيج المتميز" من جامعة مانشستر البريطانية في عام 2023، وجائزة "المجلس الثقافي البريطاني لخريجي الجامعات البريطانية في فئة العمل المجتمعي" في عام 2024، على الأبحاث والجهود المبذولة لمحاربة مرض كوڤيد-19 والأمراض المُعدية الأخرى وزيادة التوعية الصحية المجتمعية.


 




 

 


 

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