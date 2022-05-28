تعزية بوفاة والد الملكة رانيا العبدالله من الملازم أيهم العمري

الوكيل الاخباري - يتقدم الملازم/2 أيهم خالد العمري من مرتبات شرطة نجدة العقبة بأحر مشاعر التعزية والمواساة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وجلالة الملك رانيا العبدالله بوفاة والدها الدكتور فيصل صدقي الياسين.



سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه وجلالتها الصبر والسلوان، داعيا الله أن يمد في عمر جلالتيهما ويمدهم بوافر الصحة والعافية.



وانا لله وانا اليه راجعون

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