تكريم المستشار الملكاوي بدرع السلام العالمي

الوكيل الاخباري- كرمت الشبكة العربية العالمية للإعلام في أستراليا محمد الملكاوي ومنحته (درع السلام العالمي) تقديراً لجهوده في الإعلام والسلام الإنساني والعمل التطوعي والاجتماعي الإنساني.

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واتصل رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ الدكتور محمد الحاج ديب هاتفياً بالزميل المستشار الملكاوي وأبلغه بتكريم مجلس إدارة الشبكة العربية العالمية للإعلام له.



كما أبلغ الدكتور الحاج ديب الزميل المستشار الملكاوي بأن المنتدى الدولي للإبداع والإنسانية (IFCH) قد منحه أيضاً شهادة الدكتوراة الفخرية (تحت رقم N43/2018) نظير عمله المتميّز والمتواصل في المجالات الإعلامية والإنسانية والثقافية التطوعية على المستويات الأردنية والعربية والدولية.



يُشار إلى أن الشبكة الإعلامية العربية العالمية هي واحدة من الشبكات الإعلامية التي انتهجت نهجاً إعلامياً عربياً على المستوى العالمي، لطرح الشؤون والقضايا العربية والعالمية برؤية حكيمة، وطريقة متزنة، وأسلوب يراعي المهنية الإعلامية الصادقة.

ويترأس مجلس إدارة الشبكة الدكتور محمد الحاج ديب وهو لبناني الأصل يقيم في أستراليا ويشغل العديد من المناصب الإعلامية والثقافية والاجتماعية على المستويات اللبنانية والعربية والعالمية، والتي يستثمرها لخدمة الإعلام الصادق والنزيه والشفاف، والثقافة باعتبارها أحد المعايير البشرية التي ترقى بالإنسان وبطريقة تفكيره الراقية التي ترسخ المحبة والتسامح والتعايش، والسلام الذي يحتاجه العالم والإنسانية، إضافة إلى العمل الاجتماعي والتطوّع الذي يجعل الجميع شركاء في البناء والتنمية والتطوّر.

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