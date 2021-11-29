الإثنين 29-11-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين: 3 وفيات و386 إصابة جديدة بـكورونا

ارتفاع صادم في وفيات واصابات كورونا في الاردن

عجلون : اختتام مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية

مليار و289 مليون دينار ايرادات متوقعة للحكومة من ضريبة الدخل في 2022

الحكومة تجني 26 مليون دينار من رسم التلفزيون المدرج على فاتورة الكهرباء

%90 نسبة الإنجاز في صيانة وترميم مواقع أثرية في محافظة جرش

80 فرصة عمل اضافية لتشغيل أردنيين في الشوبك.. تفاصيل

الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية - صور

الطاقة : واردات المملكة من النفط العراقي الخام 840 الف برميل في ثلاثة اشهر

تراجع اليورو أمام الدولار

الإثنين، 29-11-2021 04:02 م

تكريم المستشار الملكاوي بدرع السلام العالمي

8adea415-e499-4849-80e3-923951faac1b


الوكيل الاخباري- كرمت الشبكة العربية العالمية للإعلام في أستراليا محمد الملكاوي ومنحته (درع السلام العالمي) تقديراً لجهوده في الإعلام والسلام الإنساني والعمل التطوعي والاجتماعي الإنساني.

اضافة اعلان


واتصل رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ الدكتور محمد الحاج ديب هاتفياً بالزميل المستشار الملكاوي وأبلغه بتكريم مجلس إدارة الشبكة العربية العالمية للإعلام له.


كما أبلغ الدكتور الحاج ديب الزميل المستشار الملكاوي بأن المنتدى الدولي للإبداع والإنسانية (IFCH) قد منحه أيضاً شهادة الدكتوراة الفخرية (تحت رقم N43/2018) نظير عمله المتميّز والمتواصل في المجالات الإعلامية والإنسانية والثقافية التطوعية على المستويات الأردنية والعربية والدولية.


يُشار إلى أن الشبكة الإعلامية العربية العالمية هي واحدة من الشبكات الإعلامية التي انتهجت نهجاً إعلامياً عربياً على المستوى العالمي، لطرح الشؤون والقضايا العربية والعالمية برؤية حكيمة، وطريقة متزنة، وأسلوب يراعي المهنية الإعلامية الصادقة.

 

ويترأس مجلس إدارة الشبكة الدكتور محمد الحاج ديب وهو لبناني الأصل يقيم في أستراليا ويشغل العديد من المناصب الإعلامية والثقافية والاجتماعية على المستويات اللبنانية والعربية والعالمية، والتي يستثمرها لخدمة الإعلام الصادق والنزيه والشفاف، والثقافة باعتبارها أحد المعايير البشرية التي ترقى بالإنسان وبطريقة تفكيره الراقية التي ترسخ المحبة والتسامح والتعايش، والسلام الذي يحتاجه العالم والإنسانية، إضافة إلى العمل الاجتماعي والتطوّع الذي يجعل الجميع شركاء في البناء والتنمية والتطوّر.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202125152422262883368

الحاجة رسمية سليمان عبدالله الخطيب في ذمة الله

1020217232824708529688

محمد أبو جارور في ذمة الله

cf4b1781-fccf-4d82-ae27-0687ce0108f6

وزير الاوقاف الاسبق رائف نجم في ذمة الله

112021221326303312795

ايمن وجيه مصطفى في ذمة الله

d919dd28-feb9-4436-8630-631ab64d66df

أنس عشا الف مبروك التخرج

f10550e5-8bf3-4a9e-863c-42fbbfd9231a

براءة الشلالدة ألف مبروك التخرج بدرجة الامتياز