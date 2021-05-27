تهنئة الدكتور منذر جرادات

الوكيل الاخباري - نتقدم بالتهنئة والتبريك من السيد منذر جرادات بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة مؤتة بعد مناقشة أطروحته الموسومة ب ( أثر الإشاعة على الإستقرار السياسي في الأردن خلال الفتره 2011 – 2021 من وجهة نظر أساتذة العلوم السياسية في الجامعات الأردنية ) بعد إيجازها من لجنة المناقشة والمكونة من :

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الدكتور رضوان المجالي مشرفا ورئيسا

أ.د حمود أبو سليم عضوا

أ.د صداح الحباشنة عضوا

أ.د مدثر أبو كركي عضوا خارجيا.



وتبرز أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها في أنها وفي حدود علم الباحث أول دراسة علمية تتناول موضوع الإشاعة في الأردن واثرها على إستقراره السياسي محاولا فيها لفت نظر صانع القرار بآلية التحكم بالوسائل التي تساهم في نشر الشائعات في المجتمع بالإضافة الى المجالات التطبيقية لهذه الدراسة بكيفية ضبط الإشاعة عبر وسائل الإتصال المختلفه وكيفية بناء وعي سياسي داخل المجتمع .