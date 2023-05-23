الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

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تهنئة الزميلة براءة الشلالدة بمناسبة الحصول على الماجستير

الثلاثاء، 23-05-2023 06:01 م

تهنئة الزميلة براءة الشلالدة بمناسبة الحصول على الماجستير

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الوكيل الاخباري - تتقدم أسرة مجموعة الوكيل للإعلام من الزميلة براءة فاروق الشلالدة بالتهنئة والتبريك بمناسبة حصولها على درجة الماجستير .

ومُنحت الباحثة براءة فاروق الشلالدة درجة الماجستير من كلية الاعلام في جامعة البترا بعد ان ناقشت اليوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023 رسالتها تحت عنوان " تغطية صفحات قناتي الجزيرة والمملكة عبر الفيسبوك لتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على الاقتصاد الاردني " دراسة تحليلية .

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