تهنئة الزميلة براءة الشلالدة بمناسبة الحصول على الماجستير

الوكيل الاخباري - تتقدم أسرة مجموعة الوكيل للإعلام من الزميلة براءة فاروق الشلالدة بالتهنئة والتبريك بمناسبة حصولها على درجة الماجستير .



ومُنحت الباحثة براءة فاروق الشلالدة درجة الماجستير من كلية الاعلام في جامعة البترا بعد ان ناقشت اليوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023 رسالتها تحت عنوان " تغطية صفحات قناتي الجزيرة والمملكة عبر الفيسبوك لتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على الاقتصاد الاردني " دراسة تحليلية .

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