تهنئة المهندس سفيان عدنان المجالي بمناسبة زفافه

الوكيل الاخباري - الاهل والأصدقاء يهنئون المهندس سفيان عدنان المجالي بمناسبة زفافه على صاحبة الصون والعفاف المهندسة ضحى العساف ،الف مبارك وبالرفاه والبنين أن شاء الله



وتقدم اللواء المتقاعد عدنان المجالي بالشكر من الاهل والاقارب والاصدقاء والعزوة ولكل من شاركه فرحته في ابنه وقرة عينيه اما كان بالحضور شخصيا او التهنئة عبر الهاتف او عبر قنوات التواصل الاجتماعي دمتم بخير وعمت الافراح دياركم

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