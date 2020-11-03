تهنئة الى السيد علاء الدحين اللفتاوي بقدوم المولود الجديد

الوكيل الإخباري _ بسم الله الرحمن الرحيم
[ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً]
صدق الله العظيم
التقدم بأسمى كلمات التهنئة والتبريكات الى السيد علاء الدحين اللفتاوي، بقدوم المولود الجديد ( راشد )
بارك الله لك فِي الـمَوْهُوبِ ِ ِ ُ ِ ِ ، وَشَكَرْتَ الوَاهِبَ، وبَلَغَت أشُدَّهمُا ُ ُ َّ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُا
وجعله الله قرة عين لوالديه، وجعله الله من مواليد الرزق والسعادة، وأن ينبته نباتاً حسناً.
ألف ألف مبرووووك ..