الثلاثاء 03-11-2020
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الثلاثاء، 03-11-2020 01:00 م

تهنئة الى السيد علاء الدحين اللفتاوي بقدوم المولود الجديد

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الوكيل الإخباري _  بسم الله الرحمن الرحيم

[ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً] 
             صدق الله العظيم 

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التقدم بأسمى كلمات التهنئة والتبريكات الى السيد علاء الدحين اللفتاوي، بقدوم المولود الجديد ( راشد )


بارك الله لك فِي الـمَوْهُوبِ ِ ِ ُ ِ ِ ، وَشَكَرْتَ الوَاهِبَ، وبَلَغَت أشُدَّهمُا ُ ُ َّ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُا
وجعله الله قرة عين لوالديه، وجعله الله من مواليد الرزق والسعادة، وأن ينبته نباتاً حسناً.


ألف ألف مبرووووك ..

 



 




 

 


 

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