تهنئة بخطوبة نجل سعاده عصام ابو طويلة

بسم الله الرحمن الرحيم

" وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِك َلَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " صدق الله العظيم"

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يتقدم كافه الاهل والاحبة والاصدقاء بأسمى آيات التهنئة والتبريكات الممزوجة بعظيم المشاعر وأطيب الامنيات إلى سعاده رجل الأعمال ونائب رئيس النادي الفيصلي "عصام ابوطويله" بمناسبه خطوبه نجلة" حسن أبو طويلة"



سائلين الله عز وجل ان يبارك لهما ويجمع بينهما على خير وان يرزقهم الذرية الصالحة انه سميع مجيب الدعاء.



"والف الف مبروك ابو عبدالله"



