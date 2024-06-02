الأحد 02-06-2024
الوكيل الاخباري
 

السعودية: بدء تطبيق العقوبة بحق مخالفي أنظمة الحج

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة في الأردن غداً

تنشيط السياحة: السوق السعودي الأكبر تصديراً للسياحة إلى الأردن

لليوم الـ27: الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

افتتاح مختبر النمذجة البيئية والتغير المناخي في البلقاء التطبيقية

قطر: تجار ماشية يتعاقدون على استيراد خراف الأضاحي من الأردن

الاوقاف: 30 دينارا عيدية للأسر المنتفعة من صندوق الزكاة

توضيح بشأن أسئلة امتحان التمريض "الورقة الثالثة" لطلبة الشامل

الرئيس الإيراني الأسبق يسجل ترشحه لانتخابات الرئاسة الحالية

الطاقة: إطلاق 5 خدمات إلكترونية جديدة

الأحد، 02-06-2024 09:36 ص

تهنئة سامر عقلة بمناسبة الحصول على الماجستير

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“الوكيل الاخباري- يَرفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير ٌ" صدق الله العظيم ".

بكل معاني الفخر والاعتزاز يتقدم السيد حسام تيسير البطاينة بالتهنئة لزميله الموقر في شركة مياه اليرموك "سامر محمد عقلة البدور "أبو الأمير بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في المحاسبة بتقدير امتياز من جامعة اربد الأهلية.

داعين الباري عز وجل أن يبارك له في علمه و عمله وينفعه بما علمه وأن ينفع بهذا العلم دينه ووطنه وأن تكون أيامه كلها نجاح وسعادة وتقدم وازدهار.اضافة اعلان

 

 




 

 


 

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