تهنئة سامر عقلة بمناسبة الحصول على الماجستير

“الوكيل الاخباري-

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يَرفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير ٌ" صدق الله العظيم ".بكل معاني الفخر والاعتزاز يتقدم السيد حسام تيسير البطاينة بالتهنئة لزميله الموقر في شركة مياه اليرموك "سامر محمد عقلة البدور "أبو الأمير بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في المحاسبة بتقدير امتياز من جامعة اربد الأهلية.داعين الباري عز وجل أن يبارك له في علمه و عمله وينفعه بما علمه وأن ينفع بهذا العلم دينه ووطنه وأن تكون أيامه كلها نجاح وسعادة وتقدم وازدهار.