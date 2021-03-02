الثلاثاء 02-03-2021
الوكيل الاخباري
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عبيدات يتوقع ارتفاع اصابات كورونا ويوضح حول حظر الجمعة

الملك يؤكد أهمية العمل بتشاركية لرسم خارطة طريق لمئوية الدولة الأردنية الثانية

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منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن غداً وفرصة لتساقط الثلوج

الاردن يتجاوز 400 الف اصابة بفيروس كورونا

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بيان صادر عن وزارة التعليم العالي

%13.61 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

تـــلـويـحـــة وداع إلـــــى عقل بلتاجي

الثلاثاء، 02-03-2021 05:30 م

تهنئة سناء عبدالفتاح الصمادي



الوكيل الاخباري - زوجتي وشريكة حياتي سناء عبدالفتاح الصمادي يطيب لي أن اتوجه اليكم  بأصدق التهاني والتبريكات ، بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة الاردنية ، بتعيينكم رئيسا  شعبة التغطية الإعلامية والالكترونية  في وحدة  الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة بالجامعة الاردنية .
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متمنيا تمنيًا لكم التوفيق والنجاح في القيـام بالمهام المسندة إليكم، والتي أنتم أهل لها.
وعلى هذه الخطوة التي اجتزتها في درب الحياة تلك المتوجة بالطموح والمكللة بالفلاح والتي وصلت بك في نهاية المطاف إلى درب النجاح فهنيئا لك وتمنياتي لك بدوام التقدم والنجاح 

والف الف مليون مبروك.


 




 

 


 

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