تهنئة سناء عبدالفتاح الصمادي

الوكيل الاخباري -

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زوجتي وشريكة حياتي سناء عبدالفتاح الصمادي يطيب لي أن اتوجه اليكم بأصدق التهاني والتبريكات ، بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة الاردنية ، بتعيينكم رئيسا شعبة التغطية الإعلامية والالكترونية في وحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة بالجامعة الاردنية .متمنيا تمنيًا لكم التوفيق والنجاح في القيـام بالمهام المسندة إليكم، والتي أنتم أهل لها.وعلى هذه الخطوة التي اجتزتها في درب الحياة تلك المتوجة بالطموح والمكللة بالفلاح والتي وصلت بك في نهاية المطاف إلى درب النجاح فهنيئا لك وتمنياتي لك بدوام التقدم والنجاحوالف الف مليون مبروك.