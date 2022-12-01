جامعة البترا تكرم الزميل زهير عبدالقادر



الوكيل الاخباري - كرمت جامعة البترا كلية الهندسة والتصميم الجرافيكي /قسم التصميم الجرافيكي الخبير والمدرب الدولي عبد القادر بمنحه درع الجامعة بعد ان القى محاضرة بعنوان ( مهارات التواصل وكيفية تطويرها ) وحضرها عدد من طلبة الكلية واعضاء الهيئة التدريسية وتخلل المحاضرة والتي تناولت وسائل التواصل النمطية والحديثة عدد من الأسئلة التي تهم الطلبة والحضور .



وقدم الدرع بأسم الجامعة الدكتور محمد خيري رئيس قسم التصميم الجرافيكي.



وقد شكر الزميل عبد القادر الجامعة على هذا التكريم وتمنى للجامعة ولقسم التصميم الجرافيكي التقدم والازدهار .

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