الخميس 01-12-2022
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الخميس، 01-12-2022 04:09 م

جامعة البترا تكرم الزميل زهير عبدالقادر

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الوكيل الاخباري - كرمت جامعة البترا  كلية الهندسة والتصميم الجرافيكي /قسم التصميم الجرافيكي الخبير والمدرب الدولي عبد القادر  بمنحه درع الجامعة بعد ان القى محاضرة بعنوان ( مهارات التواصل وكيفية تطويرها ) وحضرها عدد من طلبة الكلية واعضاء الهيئة التدريسية وتخلل المحاضرة والتي تناولت وسائل التواصل النمطية والحديثة عدد من الأسئلة التي تهم الطلبة والحضور .

وقدم الدرع بأسم الجامعة الدكتور محمد خيري رئيس قسم التصميم الجرافيكي. 

وقد شكر الزميل عبد القادر الجامعة على هذا التكريم وتمنى للجامعة ولقسم التصميم الجرافيكي التقدم والازدهار .

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