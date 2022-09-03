جاهة غيث نجل الاعلامي محمد الوكيل .. الروابدة طلب والمومني اعطى - صور

الوكيل الاخباري - توجهت جاهة من آل الوكيل الى آل سمارة في قاعات عمان للاحتفالات في المدينة الرياضية لطلب يد صاحبة الصون والعفاف رهف كريمة السيد جمال سمارة للشاب الخلوق غيث نجل الاعلامي محمد الوكيل .



وكان بإستقبال الجاهة التي كان على رأسها رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة جمع كبير من عائلة سمارة واقرباؤهم وانسباؤهم واصدقاؤهم ، ورد عليها وزير الاعلام الأسبق الدكتور محمد المومني بالايجاب والموافقة .



وضمت الجاهة عدد من الشخصيات الوطنية والسياسية و اصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة وشيوخ ووجهاء العشائر وجمع غفير من الأقارب وأبناء العائلتين .

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