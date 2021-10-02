السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 02-10-2021 10:44 ص

حاتم شريف علي الزعبي في ذمة الله

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الوكيل الاخباري- ((يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي))

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نعي فاضل


آل الزعبي


واقرباؤهم وأنسباؤهم في الأردن وفلسطين والبحرين والخارج
ينعون ببالغ الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحوم بإذن الله تعالى احد رجالات الاردن


معالي الاستاذ حاتم شريف علي الزعبي زوج القاضية حسانة بشيرالحسامي

ووالد كل من الأستاذ قيس وزوجته كارينا غورسكا و د. فواز وزوجته لينا خصاونة والمهندس طارق وزوجته بسمة الكيلاني والمهندس زيد وشقيق كل من المرحومين علي وعلياء و فيصل ووضحاء ويسرى وانعام ومكرم
وجد كل من حاتم وسري وليان وشريف وكريم ونامق وزين وصوفيا وليليا.


وسيتم تشييع جثمانه يوم السبت الموافق ٢/١٠/٢٠٢١ بعد صلاة العصر من مسجد أبوعيشة على طريق المطار ومنها الى مقبرة العائلة في سحاب.


لا يوجد بيت عزاء بسبب الظروف الراهنة وإلتزاما بقرارات الحكومة وحفاظا على صحة الجميع.


تقبل التعازي عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.


إنا لله وإنا اليه راجعون

 

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