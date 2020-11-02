حزن شديد بوفاة طالب التوجيهي حسام الجوارنة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - يوم حزين مر على الطلبة والكوادر التدريسية أمس بوفاة احد طلبة الثانوية العامة في منطقة المزار الشمالي باربد .

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حيث نشرت صفحة مدرسة عنبة الثانوية للبنين رسالة تعزية بوفاة الطالب حسام الجوارنة احد طلبة الثانوية بالمدرسة وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد بين الطلبة .

وزارة التربية والتعليم نشرت تغريدة عبر تويتر لتقديم التعازي باسم وزير التربية وكافة العاملين في الوزارة بوفاة الطالب الجوارنة .

وعبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت الاف التعليقات للترحم على الطالب الجوارنة .

بفيض من مشاعر الحزن والأسى، ينعى وزيرُ التربية والتعليم والأمينان العامَّان و مديرُ التربية والتَّعليم للواء المزار الشمالي والأسرة التربوية، الطالبَ الخلوق (حسام محمد زكي جوارنة) أحد طلاب الصف الثاني ثانوي في مدرسة عنبة الثانوية للبنين.

رحم الله حسام،

إنا لله وإنا إليه راجعون. — وزارةالتربيةوالتعليم - الأردن (@edugovjo) November 1, 2020



