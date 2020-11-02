حزن شديد بوفاة طالب التوجيهي حسام الجوارنة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - يوم حزين مر على الطلبة والكوادر التدريسية أمس بوفاة احد طلبة الثانوية العامة في منطقة المزار الشمالي باربد .
حيث نشرت صفحة مدرسة عنبة الثانوية للبنين رسالة تعزية بوفاة الطالب حسام الجوارنة احد طلبة الثانوية بالمدرسة وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد بين الطلبة .
وزارة التربية والتعليم نشرت تغريدة عبر تويتر لتقديم التعازي باسم وزير التربية وكافة العاملين في الوزارة بوفاة الطالب الجوارنة .
وعبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت الاف التعليقات للترحم على الطالب الجوارنة .
بفيض من مشاعر الحزن والأسى، ينعى وزيرُ التربية والتعليم والأمينان العامَّان و مديرُ التربية والتَّعليم للواء المزار الشمالي والأسرة التربوية، الطالبَ الخلوق (حسام محمد زكي جوارنة) أحد طلاب الصف الثاني ثانوي في مدرسة عنبة الثانوية للبنين.— وزارةالتربيةوالتعليم - الأردن (@edugovjo) November 1, 2020
رحم الله حسام،
إنا لله وإنا إليه راجعون.