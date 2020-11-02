الإثنين 02-11-2020
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الإثنين، 02-11-2020 12:31 ص

حزن شديد بوفاة طالب التوجيهي حسام الجوارنة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - يوم حزين مر على الطلبة والكوادر التدريسية أمس بوفاة احد طلبة الثانوية العامة في منطقة المزار الشمالي باربد .

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حيث نشرت صفحة مدرسة عنبة الثانوية للبنين رسالة تعزية بوفاة الطالب حسام الجوارنة احد طلبة الثانوية بالمدرسة وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد بين الطلبة . 

 

وزارة التربية والتعليم نشرت تغريدة عبر تويتر لتقديم التعازي باسم وزير التربية وكافة العاملين في الوزارة بوفاة الطالب الجوارنة .

 

وعبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت الاف التعليقات للترحم على الطالب الجوارنة . 

 

 


 




 

 


 

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