حسن محمد بدوي عليان الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن... في ذمة الله

الوكيل الاخباري -

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بمزيد من الحزن والأسى تنعى مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن ممثلة بكافة العاملين بها، رئيسها التنفيذي رجل الأعمال المغفور له بإذن الله حسن محمد بدوي عليان.وقد ولد الفقيد في عمان في الخامس من شهر كانون الثاني 1954، وحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة عين شمس في مصر.وقد أسس الفقيد بمشاركة إخوانه مؤسسة الوحدة للتجارة، الوكيل الحصري لشركة هيونداي موتور العالمية منذ العام 1992.وقد ساهمت إدارة الفقيد الحصيفة ورؤيته الثاقبة في وصول مؤسسة الوحدة للتجارة وعلامة هيونداي لتسجيل نجاحات سوقية كبيرة، حيث تعتبر علامة هيونداي من أكثر علامات السيارات شعبية وانتشار في المملكة.وقد تقلد الفقيد عدة مناصب ضمن عمله المهني، حيث شغل منصب رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها بين العام 2014 و2018.وخلال مسيرته المهنية الطويلة، عرف الفقيد بإهتمامه الشخصي بالمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع المحلي، ودعم الرياضة المحلية، ودعم الصحة والتعليم، حيث نالت مؤسسة الوحدة للتجارة التكريم والتنويه في العام 2019 من شركة هيواندي موتور العالمية، حين منحت مؤسسة الوحدة للتجارة جائزة أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية على مستوى افريقيا والشرق الأوسط.