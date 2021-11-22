الوكيل الإخباري - أقامت دار العائدون للنشر والتوزيع حفل توقيع كتاب كمين غسان كنفاني كيف تعقب النص تاريخه وأدركه للكاتب الدكتور محمد نعيم فرحات وقد أقيم الحفل في مقر اتحاد المرأة الاردنية الساعة السادسة مساء الأحد الموافق 21/11/2021 .

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حيث افتتحت الاحتفالية بكلمة ترحيبية القتها السيدة آمنة الزعبي رئيسة جمعية اتحاد المرأة الاردنية وبمشاركة الاستاذ الناقد فخري صالح وادار الفعالية مدير دار العائدون الشاعر عمر شبانة ، وحضر الاحتفالية عدد من الكتاب والناقدين من الأردن وتونس والجزائر ولبنان،وأكد الحضور من خلال الحوار على أهمية طرح هذا الكتاب في الوقت الحالي لما له من اثر على إيقاظ روح غسان كنفاني لدى قرائه وتأكيدا على أهمية ادب المقاومة التي تومئ إلى الماضي والمستقبل .





