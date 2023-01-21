السبت 21-01-2023
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السبت، 21-01-2023 03:48 م

رئيس بلدية إربد الكبرى السابق حسين بني هاني في ذمة الله

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الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم 


((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) 
صدق الله العظيم

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انتقل إلى رحمة الله تعالى المهندس حسين بني هاني (أبو طلال) رئيس بلدية إربد الكبرى السابق.


اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين
اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء،
والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً.
اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة،
واجعله نوراً وضياء إلى يوم يبعثون.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 




 

 


 

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