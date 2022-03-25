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الجمعة، 25-03-2022 10:04 ص

راسم فايز جعرون في ذمة الله

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الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم

(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ). صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل الى رحمة الله تعالى والدي راسم فايز جعرون، عن عمر يناهز ٦٤ عام اثر مرض عضال.

وسيتم تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة الجمعة 25-03-2022 من مسجد الفيحاء في مدينة اربد الى مثواه الأخير في المقابر الإسلامية على طريق الرمثا.

تقبل التعازي للرجال في جمعية شويكة في عمان شارع الجامعة الاردنية، وللنساء في بيت المرحوم بالعاصمة عمان المدينة الرياضية خلف مدارس الاتحاد.

انا لله وانا اليه راجعون

للتعازي:

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ايهم جعرون 0796977606
ايسر جعرون 0799100959
ارود جعرون 0799336104
قصي جعرون 0776881337

 




 

 


 

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