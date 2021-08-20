رسالة شكر من عشيرة الصلاحات على واجب العزاء

شكر على واجب العزاء...

بسم الله الرحمن الرحيم..



(( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّر ِالصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )) ، صدق الله العظيم



لا نملك إلا أن نقول: " إنا لله وإنا إليه راجعون ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها..



تتقدم عشيرة الصلاحات عامة ممثلةً بشقيق المغفور له بإذن الله { الاستاذ الدكتور حسن عبدالله الصلاحات} السيد محمد عبدالله الصلاحات

وأبناء المغفور له باذن الله كلاً من الدكتور عبدالله, الدكتور طلحة, حذيفة, الدكتور ضياء , الفاروق

بعظيم شكرنا وجزيل امتناننا لكل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة والدنا الحبيب, وعظيم الشكر والامتنان لكل من رفع يديه إلى السماء ودعا له.



كما نتقدم من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه بأسمى ايات الشكر والامتنان والتقدير والعرفان ، لتفضله بتكليف معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر السيد يوسف العيسوي بتقديم واجب العزاء.

وجزيل الشكر لمعالي وزير الداخلية مازن الفراية والحكام الإداريين وكافة كوادر الوزارة.

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وعظيم الشكر والامتنان إلى أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة

والشكر الخاص من اعماق القلب لجامعة مؤتة, مؤتة الشرف ,مؤتة السيف والقلم متمثلة برئيسها واعضاء الهيئة التدريسية بشكل عام وكلية العلوم قسم الكيمياء بشكل خاص وجميع كوادرها الذين غمرونا بلطفهم وكرم اخلاقهم بتعازيهم الحاره...



لقد أسرتمونا بنبل مشاعركم وصدقها وكنتم العون والسند في تجاوز آثار مصابنا الجلل بوفاة والدنا المرحوم بإذن الله تعالى سواء أكان ذلك بالمشاركة في التشييع والدفن او بتقديم واجب العزاء شخصياَ او الاتصال الهاتفي او عبر مواقع التواصل الاجتماعي و بالدعاء الصادق والمشاعر الطيبة. (وملتمسين العذر لكل من حالت بينه وبين المشاركة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا)..

ولقد كان لكل ذلك الأثر الطيب في نفوسنا وخفف عنا ألم الفراق والفقد واعاننا على الصبر والاحتساب... راجين اعتبار هذه الكلمات بمثابة رسالة شكر خاص لكل واحد منكم.



فطوبى لمعرفة أمثالكم ، ورفع الله من قدركم وشأنكم

شكّر الله سعيكم واعظم اجركم وتقبل عزاؤكم وجزاكم الله عنا وعنه خير الجزاء، سائلين العلي القدير ان يتغمد فقيدنا الغالي بواسع رحمته و يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين و الصديقين والشهداء والصالحين هو ومن احب ويجعل قبره روضة من رياض الجنة انه على كل شيء قدير.