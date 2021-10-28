رسالة وداع من الدكتور سامي المحاسيس إلى وزارة التربية والتعليم

الوكيل الاخباري- وجه مدير إدارة التعليم الدتور سامي المحاسيس رسالة وداع إلى زملائه في وزارة التربية والتعليم.



وجاء بها "وأنا أودع موقعي الوظيفي كمديرٍ لادارة التعليم في وزارتنا الحبيبة".

اضافة اعلان



شكراً وعهداً الى كل الزملاء في الوزارة، أبناء هذا الوطن الأبي المؤمنين به داراً ومستقراً ومسيرة ولواء والمعتصمين بلواء قيادته المظفرة....



وإلى كل من تشرفت بالخدمة معهم من وزراء وأمناء عامين ومدراء إدارات ومدراء مختصين ورؤساء أقسام وموظفين وإلى كل الزملاء في الميدان التربوي على اختلاف مواقعهم وإلى كل من أوصلوني إلى النجاح وبر الأمان والعز والسؤدد خلال السنوات الثلاثين الماضية التي عملت بها.



ولن يثنيني التقاعد على المضي قدماً في خدمة بلدي ومليكي وأعاهد الله أن أبقى المخلص الأمين ابن الوطن وعلى نهج آل هاشم الغر الميامين في خدمة وطننا في ظل حضرة مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.