ريما عزمي جميل عزو في ذمة الله

الوكيل الإخباري- يتقدم كل من بسمان عبد الحافظ الخفش واولاده وانسبائه بخالص مشاعر العزاء والمواساة في وفاة ارملة المرحوم شقيقهم راسم عبدالحافظ الخفش المرحومة بإذنه تعالى ام محمد (ريما عزمي جميل عزو).



التي انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين ٦-٣-٢٠٢٣ بعد صراع مع المرض.

اضافة اعلان



وسيشيع جثمانها الطاهر اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الحسين الكائن في دابوق إلى مقبرة ماحص الجديدة .



تقبل التعازي للرجال والنساء لمدة 3 أيام من اليوم للنساء و الرجال في جمعية ال الريحاني في خلدا من الساعة ٥ إلى الساعة ٩.



لا تبخلوا عليها من صالح دعائكم