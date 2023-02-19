سليمان عبد الحميد سليمان ياسين في ذمة الله

الوكيل الاخباري- انتقل الى رحمة الله تعالى الحاج سليمان عبد الحميد سليمان ياسين (ابو العبد) سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته

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* يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي *



ببالغ الأسى والحزن بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره مليئة بالحزن والمواساة ينعى ال ياسين عامه وأبناء المرحوم الحاج ابو سليمان ياسين خاصة وفاة اخاهم الحاج سليمان عبد الحميد سليمان ياسين سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته



صلاة الجنازة على المرحوم بعد صلاة الظهر في (مسجد التوابين) الكائن في جبل القصور والدفن في مقبرة سحاب..

