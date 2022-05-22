سمير حسين العطار مبارك الدكتوراه

الوكيل الاخباري- لله الفضل والمنة من قبل ومن بعد.

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يتقدم الدكتور أمجد حسين العطار ووالدته سعاد عريقات من شقيقه وابنه وسنده الدكتور سمير حسين العطار بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة في علم الاجتماع من الجامعة الأردنية بتقدير امتياز.

وذلك لمناقشة أطروحته الموسومة "مراجعة للخطط والبرامج المعدة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي للفترة ٢٠١٤-٢٠٢١"، من قبل اللجنة المكونة من الأستاذ الدكتور اسماعيل الزيود مشرفاً، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور عايد الوريكات، والدكتورة رانيا جبر، والاستاذ الدكتور مجد الدين خمش عضواً خارجياً.