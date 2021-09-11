السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

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شركة كي بي دبليو الاردنية للاستثمار تنعى الأميرة دلال بنت سعود

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السبت، 11-09-2021 08:15 م

شركة كي بي دبليو الاردنية للاستثمار تنعى الأميرة دلال بنت سعود

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يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .. صدق الله العظيم 


ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى شركة كي بي دبليو الاردنية للاستثمار وجميع موظفيها في المملكة الاردنية الهاشمية المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود والدة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كي بي دبليو الأردنية للإستثمار 
صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود 
سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يدخلها فسيح جناته ويلهمنا وذويها الصبر والسلوان 

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إنا لله وإنا إليه راجعون

 

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