شكر على تعازي من عشيرة الجريري

الوكيل الاخباري - تتقدم عشيرة الجريري على امتداد ربوع الوطن الحبيب بالشكر والامتنان لكل من تفضل بالتعزية لفقيد العشيرة المغفور له المرحوم الحاج عيسى مبارك الجريري / ابو غسان عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاتصال الهاتفي او إرسال البرقيات نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به مملكتنا الحبيبة مما كان له الأثر البالغ في النفس وتخص بالذكر دولة رئيس مجلس الأعيان الشيخ فيصل الفايز ، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، وكافة منتسبي امانة عمان وشركة الكهرباء والهيئات التعليمية لمدارس الكلية العلمية الإسلامية ومدارس القادة الدولية ومراكز صحية ومستودعات الشيخ للأدوية ، وكافة ابناء عشيرة الجريري والأنسباء داخل الوطن الحبيب والأسرة الأردنية ومحبي المرحوم بإذن الله ، وكافة المواقع الإخبارية ووسائل الاعلام ٠

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الله اسأل ان يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني ٠ اللهم أني استودعك بحفظك الاردن ملكا وشعبا وأرضا وان ترفع البلاء عن مملكتنا الحبيبة.



