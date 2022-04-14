شكر على تعاز بوفاة والدة الزميل ماهر حبوش

الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم ”وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم.



آل حبوش وآل صافي يتقدمون بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من قام بواجب المواساة والعزاء لما كان له من أثر طيب بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى.



الحاجة عريفة حسن صاف (أم تيسير) / أرملة الحاج راجح حبوش ووالدة السيد ماهر حبوش / مدير تنفيذي إدارة العلاقات العامة والإعلام في بنك الإسكان.



سواء كان ذلك بالمشاركة في تشييع جثمانها الطاهر أو الحضور إلى بيت العزاء أو النعي بالصحف أو إرسال البرقيات والرسائل أو الاتصال الهاتفي من داخل وخارج الأردن أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



كل الشكر إلى الأسرة الأردنية الواحدة ونخص بالذكر صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى حفظه الله ورعاه وأدام عليه موفور الصحة والعافية.



دولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر وأصحاب المعالي الوزراء الحاليين والسابقين ومعالي أمين عمان واصحاب السعادة النـواب والأعيان الحاليين والسابقين وأصحاب الدولة رؤساء الحكومات السابقين وعطوفة محافظ البنك المركزي ورئيس وأعضاء صندوق استثمار الضمان الاجتماعي والحكام الإداريين وقادة وضباط صف الأجهزة الأمنية والجيش العربي العاملين والمتقاعدين والسفراء الأردنيين الحاليين والسابقين والأمناء العامين ورؤساء الهيئات المستقلة والعاملين في السلك القضائي والعاملين في القطاعين العام والخاص ورؤساء النقابات المهنية وجميع الزملاء من الأسرة الصحفية والإعلامية وشيوخ ووجهاء القبائل والعشائر والمخيمات ورؤساء وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة والشكر الموصول لأسرة بنك الإسكان للتجارة والتمويل والبنوك الأردنية كافة وللأحبة في محافظة إربد خاصة ومحافظات المملكة عامة.



ونسأل الله أن يتغمد فقيدتنا العزيزة الغالية بواسع رحمته ورضوانه ويلهمنا وأحبتها كافة الصبر والسلوان وعزاؤنا حب الناس ودعاؤهم المتواصل لها بالرحمة والمغفرة.



يا أطيب الناس روحا ضمه بدن - أستودع الله ذاك الروح والبدنا.



شكر الله سعيكم وعظم أجركم وجزاكم عنا خير الجزاء ولا أراكم مكروها بعزيز.

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