شكر على تعاز

الوكيل الإخباري - باسمي ونيابة عن عشيرتي الحجازين والعكشة في المملكة وخارجها، أتقدم ببالغ الشكر وعظيم الامتنان من سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ومن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم وقد تفضل جلالته وسمو ولي العهد بتكليف رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر معالي الأخ العزيز يوسف حسن العيسوي بزيارة بيت العزاء وتقديم واجب العزاء بوفاة والدي المرحوم بإذن الله نعيم سليم القلانزه الحجازين.

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وببالغ الشكر والامتنان أتقدم من كل أخ واخت قدم التعازي بوفاة والدي، سواء بحضور صلاة الجنازة ومراسم الدفن أو بالحضور إلى بيت العزاء في الكرك وعمان، أو بالاتصال الهاتفي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأخصّ بالشكر أصحاب المعالي الوزراء الحاليين والسابقين وأصحاب المعالي والسعادة الاعيان والنواب وأصحاب العطوفة الأمناء العامين والمدراء ورؤساء الهيئات المستقلة وأصحاب العطوفة ضباط القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة وأصحاب الغبطة المطارنة والكهنة والراهبات والأخوة والأخوات من كوادر وزارة السياحة ودائرة الاثار العامة وهيئة تنشيط السياحة ورؤساء الجمعيات وممثلي القطاع السياحي وأبناء وشيوخ العشائر في المملكة الأردنية الهاشمية.



لقد كانت مشاعركم النبيلة أيها الإخوة والأخوات، وتعازيكم الحارة ومواساتكم الصادقة وكلماتكم الطيبة، بلسما لجراح قلوبنا أصابت أثرأً طيبا في نفوسنا، ومَدْعَاة لتخفيف وطأة مصابنا، ولقد كان وقوفكم معنا في هذه اللحظات العصيبة دلالة على طيب أصلكم وصدق مشاعركم.



أسأل الله أن يحفظكم وأن لا يريكم مكروهاً بعزيز، بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء، مع خالص الشكر والتقدير.



"الرب اعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا"



الدكتور عماد حجازين

امين عام وزارة السياحة والآثار