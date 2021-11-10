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الأربعاء، 10-11-2021 01:18 م

شكر من عشيرة العسل إلى الخدمات الطبية الملكية

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الوكيل الاخباري- تتقدم عشيرة العسل، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم و الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الأمير راشد العسكري بخالص الشكر على علاج ابنهم عبد الرحمن العسل والبالغ من العمر 16 عاما.

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ويخص بالشكر مدير مستشفى أيدون العميد الطبيب خالد الطبيشي والدكتور المقدم أحمد الشرع ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين المقدم زيد علاونة ورئيس قسم الباطني والعناية الحثيثة الملازم اول الطبيب لؤي حماد والعميد المتقاعد أخصائي واستشاري باطني محمد مريان.

 

حيث أن ابنهم تعرض لخطأ طبي اثر خضوعه لعملية جراحية للغدة اللعابية في مستشفى حكومي ما أدى إلى اظطراب شديد بالمؤثرات الحيوية (سكري، القلب، انزيمات الكبد والكلى) وسوء تروية دموية على قشرة الدماغ.

 

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