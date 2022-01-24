صدور كتاب (حكايات مسلمين- قصصٌ تحدث الآن) لحسام أيوب

الوكيل الاخباري - صدرت للكاتب الأردني حسام محمد أيوب مجموعة قصصية بعنوان ( حكايات مُسلمين/ قصصٌ تحدث الآن) عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع في جمهورية مصر العربية .



وتضم المجموعة القصصية ١٥ قصة قصيرة، تميّزت جميعها بأنَّ أبطالها الرئيسيين يعيشون حياتهم بمنهج إسلامي، حيث يتفاعلون مَع الأحداث ويفكّرون خلالها استنادًا لمرجعية إسلامية، من أجل تقديم الإسلام بصورته الحقيقية السمحة النقية، بعيدًا عن التطرّف الداعشي مِن جهة، وعن التراخي الذي يبلغ حدّ الطعن بالثوابت الدينية .



يشار إلى أن الكتاب سيكون متاحًا ضمن إصدارات دار ببلومانيا للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال٥٣ والمقرر إنطلاقه بعد أيام.

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