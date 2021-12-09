الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 09-12-2021 06:22 م

عدنان موسى سنان في ذمة الله

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الوكيل الاخباري - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وبمزيد من الحزن والاسى ينعى ال الحاج احمد وال جرار عامة الفقيد الغالي النسيب (زوج شقيقتي ايمان حسن جرار ) وابن العم المرحوم بإذن الله عدنان موسى سنان والذي انتقل الى جوار ربه اليوم في دولة الكويت سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد روحه الطاهرة بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون .

نظرا للظروف الراهنة تقبل التعازي على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الارقام التالية :

جمال جرار : 0796622226
عمر سنان : 0788704881
عبد الله سنان : 0795381057
محمد جرار : 0795600033

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