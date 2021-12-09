عدنان موسى سنان في ذمة الله

الوكيل الاخباري - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وبمزيد من الحزن والاسى ينعى ال الحاج احمد وال جرار عامة الفقيد الغالي النسيب (زوج شقيقتي ايمان حسن جرار ) وابن العم المرحوم بإذن الله عدنان موسى سنان والذي انتقل الى جوار ربه اليوم في دولة الكويت سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد روحه الطاهرة بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون .



نظرا للظروف الراهنة تقبل التعازي على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الارقام التالية :



جمال جرار : 0796622226

عمر سنان : 0788704881

عبد الله سنان : 0795381057

محمد جرار : 0795600033

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