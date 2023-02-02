علاء الدين محمد علي شاهين في ذمة الله

الوكيل الإخباري- (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

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بمزيد من الحزن و الأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى عشيرة العليوات آل شاهين / سلوان – القدس … المرحوم بإذن الله تعالى



علاء الدين محمد علي شاهين



الذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر يوم 31/01/2023



تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية النبر التعاونية الساعة ٤ عصراً وحتى الساعة ٩ مساءً.



(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)





