الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 02-02-2023 10:09 ص

علاء الدين محمد علي شاهين في ذمة الله

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الوكيل الإخباري- (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

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بمزيد من الحزن و الأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى عشيرة العليوات آل شاهين / سلوان – القدس … المرحوم بإذن الله تعالى


علاء الدين محمد علي شاهين


الذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر يوم 31/01/2023


تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية النبر التعاونية الساعة ٤ عصراً وحتى الساعة ٩ مساءً.


(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)


 




 

 


 

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