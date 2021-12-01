علي فهيم مصطفى زيد الكيلاني في ذمة الله

الوكيل الاخباري- (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ صدق الله العظيم.

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انتقل الى جوار ربه الشاعر والاديب الحاج علي فهيم مصطفى زيد الكيلاني (( أبو العلاء)) عن عمر يناهز ٩١ عاما والد كل من المهندس علاء الدين وعماد الدين والمهندس محمد عدي وأخ كل من المرحومين القاضي الشيخ عبدالله زيد الكيلاني والشيخ محمد أمين والشيخ بشير الكيلاني.



وسيتم الصلاة عليه في مسجد العيزريه بعد صلاة العصر والدفن في مقبرة العائله في العيزريه.



اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنه واجعل في قبره الفسحة النور والبهجة والسرور واسكنه الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابق عذاب



ونظرا للظروف الراهن تقبل التعازي على وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف ابناءه.



رقم علاء الكيلاني ٠٧٩٩٠٣٩٥٦٤



عماد الكيلاني ٠٧٩٥٥٥٤٤٦٥



محمد عدي ٠٧٩٦٤١٤٩٨٠



انا لله وانا اليه راجعون

