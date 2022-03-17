فراس فخري حمد في ذمة الله

الوكيل الإخباري- ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم

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ينعي إسماعيل مجاهد التميمي وعشيرته آل التميمي بالمملكة والمهجر بمزيد من الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم النسيب أخ زوجته مرام فخري المغربي ،



فراس فخري حمد ( ابو فخري )



الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم 17/03/2022 في طرابلس - ليبيا أثر جلطة قلبية.



نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، تعازينا الصادقه لـ آل المغربي عامة و آل التريكي وآل حمد في الاردن وليبيا وفلسطين، ربط الله على قلوبكم لهذا المصاب الجلل.. ورحم الله الفقيد.



أن العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا فراس لمحزونون

اللهم اغفـر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيـرا من أهله وقه فتنة القبر وعذاب النار.



إنا لله و إنا إليه راجعون



