الخميس 17-03-2022
الوكيل الاخباري

بالصور.. وصول باخرة رومانية إلى العقبة تحمل 50 ألف طن من القمح

نقابة المطاعم: وجبة الشاورما العادي لا زالت بدينارين

البلبيسي: دواء كورونا "باكسلوفيد" لن يُطرح بالصيدليات

بعد زلزال اليابان المُدمر .. الخارجية: الأردنيون في منطقة الزلزال بخير

الاعلان عن شركتين جديدتين للمحروقات خلال ايام

تأجيل أقساط مديرية استثمار الوقف النقدي لشهر نيسان

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة الجمعة

588 رحلة بحرية نقلت 230 ألف مسافر بين الأردن ومصر في 2021

الطراونة مديرا تنفيذيا متفرغا لمركز إيداع الأوراق المالية

الجيش: صرف إكراميات نقدية لذوي الشهداء الإثنين المقبل

الخميس، 17-03-2022 09:50 ص

فراس فخري حمد في ذمة الله

220226141414285541599


الوكيل الإخباري- ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم

اضافة اعلان


ينعي إسماعيل مجاهد التميمي وعشيرته آل التميمي بالمملكة والمهجر بمزيد من الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم النسيب أخ زوجته مرام فخري المغربي ،
 
فراس فخري حمد ( ابو فخري )
 
الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم  17/03/2022 في طرابلس - ليبيا أثر جلطة قلبية.


نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، تعازينا الصادقه لـ آل المغربي عامة و آل التريكي وآل حمد في الاردن وليبيا وفلسطين، ربط الله على قلوبكم لهذا المصاب الجلل.. ورحم الله الفقيد.


أن العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا فراس لمحزونون
اللهم اغفـر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيـرا من أهله وقه فتنة القبر وعذاب النار.


إنا لله و إنا إليه راجعون


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-03-15 at 3.46.08 PM (1)

جاهة الـ 'الربيع' و الـ 'عوده'

ff

المحامي محمد الضمور في ذمة الله

main_image622c666762738

وفاة المؤرخة الأردنية فدوى نصيرات

طط

وفاة نجل مدير الأمن الأسبق عاطف السعودي

267cfafbedf737e1ddc52b5e03d08800d153ba9e-210621222916

الزميل الصحفي حازم الصياحين.. مبارك المولودة الجديدة

fff

تهنئة الاستاذ خالد علي بني عامر بمناسبة تخرج ابنه جلال