مازن سعيد القواسمي في ذمة الله

الوكيل الإخباري-

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(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).بمزيد من الحزن و الأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى عشيرة القواسمي المرحوم بإذن الله تعالى مازن سعيد القواسمي الذي انتقل الى رحمة الله تعالى امس الأحد 12/03/2023تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية القواسمي بعرجان(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)