الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

بيان نيابي حول إيقاف الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء

هل تتأثر البنوك من تأجيل أقساط القروض؟ .. خبير يجيب

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الإثنين، 13-03-2023 03:11 م

مازن سعيد القواسمي في ذمة الله

وفيات


الوكيل الإخباري- (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).اضافة اعلان


بمزيد من الحزن و الأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى عشيرة القواسمي المرحوم بإذن الله تعالى مازن سعيد القواسمي الذي انتقل الى رحمة الله تعالى امس الأحد  12/03/2023

تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية القواسمي بعرجان

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)


 




 

 


 

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