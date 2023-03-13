مازن سعيد القواسمي في ذمة الله

الوكيل الإخباري-
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).اضافة اعلان
بمزيد من الحزن و الأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى عشيرة القواسمي المرحوم بإذن الله تعالى مازن سعيد القواسمي الذي انتقل الى رحمة الله تعالى امس الأحد 12/03/2023
تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية القواسمي بعرجان
(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)