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الثلاثاء، 19-04-2022 03:40 م

مدرسة رقية بنت الرسول الثانوية للبنات الزرقاء الاولى تحتفل بيوم العلم - صور

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الوكيل الإخباري -  احتفلت مدرسة رقية بنت الرسول الثانوية بيوم العلم في صباح يوم الاحد هذا اليوم الوطني الغالي على قلوبنا تحت رعاية عطوفة مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى د. احمد عياصرة ومشاركة فاعلة للشرطة المجتمعية الشريك الاكبر للمدرسة.

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حيث رحبت مديرة المدرسة نانسي المجالي بالضيوف الكرام بعد استعراض العلم وتسليم الراية لراعي الاحتفال .

 

القى عطوفة مدير التربية والتعليم د.احمد عياصرة كلمة عززت الانتماء والولاء لدى الطالبات في هذا العرس الوطني والذي تكلل بالفرح لسلامة القائد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله و رعاه وشاركت الطالبة الشاعرة بتول الخريشا بشعر وطني عبر اذاعة امنFM بعد ان تم اللقاء مع عطوفة المدير الذي شكر ادارة المدرسة والشرطة المجتمعية ممثلة ب النقيب عمران الخوالدة والملازم محمد الخلايلة على جهودهم المميزة.

 


 


 




 

 


 

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