مدير تربية قصبة إربد الأولى يرعى تكرِّيم أوائل الثانوية العامة لشبكة مدارس كفريوبا

الوكيل الإخباري - أقام مجلس التطوير التربوي لشبكة مدارس غرب إربد لمنطقة كفريوبا وبيت يافا وهام وناطفة تحت رعاية مدير تربية إربد الأولى الدكتور صالح العمري برئاسة السيد فائق الصبح،احتفالًا لطلبة الثانوية العامة المتفوقين.

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وهنأ العمري الطلبة المتفوقين وأولياءَهم على نتائجهم المشرِّفة والتي حصلوا عليها رغم الظروف الصعبة والتي مرَّ بها الوطن بسبب جائحة كورونا



كما وأكد العمري في كلمة ألقاها على أهمية التعليم في الغِّرفة الصفيِّة،وأن وزارة التربية والتعليم ماضية في الالتزام بكافة السبل من تباعد ولبس للكمامة واستخدام المعقمات بين الطلبة لضمان سلامتهم والمعلمين .

وتمنى أن يستمر التعليم الوجاهي مشيرًا إلى أهمية تسليح أبنائنا الطلبة بالعلم والمعرفة وأن ذلك يبدأُ من الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في تكوين فكر وشخصية الطالب.

وشكر العمري الكادر التعليمي على ما بذلوه من جهود في إنجاح مسيرة التعليم وكذلك أبناء المجتمع المحلي لمساهمتهم في دعم المدارس والعملية التعليمية للمضي قدمًا في رفعة وبناء الوطن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.



من جانبه أكد رئيس مجلس التطوير التربوي لشبكة غرب إربد ،السيد فائق الصبح على الشراكة ومساهمة أبناء المجتمع المحلي ورفد المدارس بكلِّ الامكانيات المتاحة في سبيل تعزيز وتطوير منظومة التعليم والتي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مبديًا سعادتَه بتكريم الطلبة المتفوقين.



ونهاية الحفل والذي حضره جمع من أبناء المجتمع المحلي وزع عطوفة مدير تربية اربد الأولى الدكتور صالح العمري الشهادات على مستحقيها من الطلبة وكذلك شهادات الشكر والتقدير لمديري ومديرات مدارس الشبكة وأبناء المجتمع المحلي الداعم وكذلك رؤساء بعض الدوائر الحكومية الداعمة لجهودهم المباركة في مسيرة التعليم .