الخميس 05-01-2023
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الخميس، 05-01-2023 11:09 ص

مستثمرو المناطق الحرّة ينعون ببالغ الحزن وفاة رجل الأعمال الحاجّ عبداللّه البستنجي

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الوكيل الإخباري - ينعى مستثمرو المناطق الحرّة ببالغ الحزن وفاة أحد أعمدة المناطق الحرّة ورجل الأعمال الحاجّ عبداللّه البستنجي، والد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة محمّد البستنجي.اضافة اعلان


وإذ يتقدّم المستمرّون بعظيم المواساة لذوي الفقيد، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

ونعت عشيرة البستنجي الفقيد بما يلي:
((يا أيّتها النفس المطمئنّة ارجعي إلى ربّك راضية مرضيّة فادخلي في عبّادي وادخلي جنّتي))
تنعى عشائر الكرك عامّة وعشيرة البستنجي خاصّة بمزيد من الحزن والأسى وإيماناً بقضاء اللّه وقدره المرحوم الحاجّ عبداللّه البستنجي (أبو محمّد) الّذي انتقل إلى رحمة اللّه تعالى فجر هذا اليوم
وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد منشيّة أبو حمور / الكرك
تقبّل التعازي في ديوان المرحوم الحاجّ عبداللّه البستنجي في منشيّة أبو حمور /خلف البنك العربيّ الإسلاميّ لمدّة ثلاثة أيّام اعتباراً من اليوم ومن بعد صلاة العصر واليوم الرابع في عمّان ويحدّد المكان فيما بعد
إنّا للّه وإنّا إليه راجعون 
لا أراكم اللّه مكروهاً بعزيز

 




 

 


 

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